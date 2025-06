Semel define duelos da 22ª edição da Copa Big Boys

A 22ª edição da Copa Big Boys - competição destinada a crianças e jovens - definiu na última quinta-feira (5) os grupos e equipes que participarão do campeonato. A competição conta com um total de 28 agremiações. Algumas delas possuem times em todas as categorias, totalizando 75 equipes.

O torneio é dividido nas seguintes categorias: sub-11 (20 equipes), sub-13 (20 equipes), sub-15 (20 equipes) e sub-17 (15 equipes). Os times foram distribuídos em quatro grupos com cinco membros cada, exceto na categoria sub-17, que conta com três grupos de cinco equipes.

Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único. Os oito melhores colocados em cada categoria avançam para as quartas de final. Nessa etapa, a equipe de melhor campanha enfrenta a pior campanha entre os classificados, e assim sucessivamente: 2º x 7º, 3º x 6º, 4º x 5º. Os vencedores avançam para a semifinal, que mantém o mesmo formato de classificações: 1º x 4º, 2º x 3º.