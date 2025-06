Pederneiras lança ação do cobertor solidário pet

Com a chegada do inverno, a Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) iniciou a campanha do cobertor solidário, voltada especialmente para os animais do Abrigo Municipal. A ação tem como objetivo arrecadar mantas e cobertores que ajudarão a aquecer cães e gatos durante os dias mais frios.

Os pontos de coleta ficam na Secretaria de Meio Ambiente, na av. Bernardino Flora Furlan, nº 1925, Distrito Industrial 7; Abrigo Municipal de Animais, na rua Antônio Franceschi, L-235, Parque Industrial Toufik Rachid Razuk; Centro Médico Veterinário "Maria Aparecida Cassiano Lucas", na rua Valdir Cantarin, O-1399, Michel Neme; e Clínica Municipal Pet Container, na rua José Ílio Veronez, L-238. A Secretaria de Meio Ambiente também está providenciando casinhas para cães e gatos de rua que ainda não foram acolhidos.