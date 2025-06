Festa dos 135 anos de Bariri começa hoje

Neste sábado (7), tem início a programação em comemoração ao aniversário de 135 anos de Bariri, que serão completados no dia 16 de junho. A partir das 20h, será realizado o Encontro de Samba na Praça da Matriz. Às 22h, o Umuarama Clube recebe o tradicional Baile do Município.

No dia 13, tem início o Bariri Rodeio Show no Estádio Municipal, que segue até dia 15. No mesmo dia, às 9h30, será celebrada missa na Igreja Matriz, seguida do Desfile Cívico, às 15h.

A programação conta, também, com Feira de Artesanato no dia 20, às 19h; e show com Tonny e Kleber, no dia 21, às 20h, ambos na Praça da Matriz.