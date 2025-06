Eleitores de Bocaina votam neste domingo para prefeito e vice

Cerca de 8.600 eleitoras e eleitores de Bocaina (69 quilômetros de Bauru) vão às urnas neste domingo (8) para eleger o novo prefeito e vice-prefeito em eleição suplementar determinada pela Justiça Eleitoral após indeferimento do registro de candidatura dos mais votados em 2024 (leia mais abaixo). O pleito será realizado das 8h às 17h, em 31 seções divididas em cinco locais de votação. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até o dia 11 de julho.

No total, quatro chapas disputam as vagas ao Executivo, tendo como candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, Caio Crepaldi (MDB) e Japa Motos (MDB); Camila Santos (PL) e Marquinhos Catatau (PL); Jonas Marques (PDT) e Vandão Do Esporte (PDT); e Robertinho (PV) e Marlene Do Zete (Republicanos). O primeiro ocupa desde o dia 1 de janeiro o cargo de prefeito interino.

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens entre 16 e 17 anos. Para votar, é necessário ter título de eleitor e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto ou o aplicativo e-Título.