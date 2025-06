Seconci faz campanha de saúde bucal em junho na unidade local

A saúde bucal está diretamente ligada ao bem-estar geral do indivíduo ao longo de toda sua vida. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil), metade da população adulta sofre com cárie e, pelo menos, 50% dos indivíduos precisam utilizar prótese dentária. O cenário é ainda mais preocupante entre os idosos, mais de 36% deles não têm qualquer dente. Os dados são um reflexo da falta de cuidados preventivos desde a infância. Para cada fase da vida, há parâmetros que indicam uma saúde bucal adequada: crianças devem ter 20 dentes de leite, adultos, 32 dentes permanentes e livres de cáries, e idosos devem manter, pelo menos, 20 dentes naturais até o fim da vida.

Diante deste cenário, durante todo o mês de junho, a Unidade de Bauru do Serviço Social da Construção (Seconci-SP) realiza a campanha com orientações sobre Saúde Bucal nos canteiros de obras. As palestras serão realizadas durante o Diálogo Diário de Segurança (DDS), levando mais informações aos trabalhadores da construção civil, e podem ser agendadas pelo telefone: (14) 3570-1020.

Para o supervisor da Regional Bauru, Rafael Oliveira, as ações serão voltadas para esclarecer dúvidas sobre saúde bucal e compartilhar informações com aqueles que precisam.