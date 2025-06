Imigrantes ilegais - Como é em outros países?

Nas últimas semanas a imprensa brasileira vem massacrando Donald Trump por suas ações de deportação em massa dos tais imigrantes ilegais em seu país. Vejamos: centenas de milhares de desempregados, e entre eles criminosos procurados pela justiça, causam, no mínimo, desconforto social. Os Estados Unidos da América do Norte sempre venderam a imagem de paraíso e "fazer a América" se tornou um sonho de muitos.

Barack Obama e Joe Biden também promoveram deportações. Mas como são democratas, e não se regozijaram do feito, a imprensa os poupou de críticas. Gostaria que algum especialista me explicasse como essa situação seria resolvida em outros países.

Um exemplo: é possível ou permitido entrar no Japão sem passar por normas? Até onde se sabe, além dos casos de turistas de quem são exigidos passaportes atualizados, no caso dos Dekasseguis, nome dado ao estrangeiro em geral que vai ao Japão para trabalhar em funções indesejáveis para os japoneses, o governo japonês exige um visto do qual conste já ter o pretendente um emprego certo, obtido normalmente por meio de agências especializadas.