A felicidade mora no Brasil

O Brasil é um país feliz. Mais do que a Espanha, a Itália, o Japão... Sei que dizendo coisa assim, provoco risinhos de escárnio. Pois é, mas não sou eu que estou dizendo. É o Relatório Mundial da Felicidade - (World Happiness Report 2025) - da Universidade de Oxford, do Reino Unido, que anualmente mede o grau de felicidade de cada país. Ocupamos a 36ª posição no ranking entre 147 avaliados. O país mais feliz do mundo é a Finlândia. O mais infeliz, o Paquistão. Os critérios? PIB per capta, expectativa de vida saudável, apoio social, sentimento de liberdade, generosidade e percepção de corrupção.

Não é nada fácil explicar tanta felicidade no Brasil. Cerca de 59 milhões de brasileiros vivem na faixa da pobreza. Perto de 29 milhões da população é considerada analfabeta funcional. Aproximadamente, 190 dias é o tempo de espera de cirurgia na fila do SUS. Cerca de 335 mil pessoas estão morando nas ruas. Com números assim vergonhosos, como explicar a nossa classificação à frente de países do primeiro mundo? Complicado, não?

No início dos anos 80, as câmeras e os microfones da poderosa BBC Britânica resolveram visitar os morros do Rio de Janeiro para contar ao mundo como era o dia sofrido de uma maria favelada. A intenção era mostrar a dor e a desesperança dessa mulher brasileira, periférica e pobre, que subia, todos os dias, o morro equilibrando uma lata de água na cabeça. Quebraram a cara.