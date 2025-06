Entrelinhas

Entrevistado desta sexta-feira (6) do programa Café com Política, uma parceria entre o JC e a 96FM, o prefeito em exercício Orlando Costa Dias (PP) reiterou mais do que nunca sua pré-candidatura ao Palácio das Cerejeiras, sede da Prefeitura de Bauru, nas próximas eleições.

E mais: se disse favorável ao projeto que tramita no Congresso que elimina de uma vez por todas a possibilidade de reeleição, dando aos eleitos ao Executivo um mandato único de 5 anos.

Governo enxuto

Se de fato confirmada sua candidatura, Orlando disse aos jornalistas João Jabbour, Reinaldo Cafeo, Kleber Santos e Ricardo Bizarra que está determinado a fazer um governo enxuto. "Bem enxuto, mesmo. Cinco anos bastam. Se você precisa tomar alguma atitude dura, você pode tomar porque não tem preocupação com a reeleição. Se for eleito, farei um governo extremamente sério e enxuto e sem me preocupar com reeleição", mencionou.