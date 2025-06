Agudos: prefeito anuncia R$ 2 mi para saúde e pedido de mamógrafo

Agudos - Agudos (13 quilômetros de Bauru) sediou nesta sexta-feira (6) uma importante reunião do CIVAP (Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema), que contou com a participação de representantes de mais de 30 municípios consorciados. Durante o encontro, o prefeito Rafael Lima e deputado federal Vinícius Carvalho anunciaram a liberação de R$ 2 milhões em recursos para o fortalecimento da saúde no município.

O evento reuniu diversas autoridades, como o secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Police, o deputado estadual Ricardo Madalena e o deputado federal Vinícius Carvalho, além de lideranças locais e regionais.

Acompanhavam o prefeito os vereadores Joster Melo, Leandro Corrêa, Pedrinho do Fórum, Thaiz THZ e Borebi, além do secretário municipal de Saúde, Altair Francisco Silva, e do vice-prefeito Kukão.