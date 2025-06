Igreja Mipe vai à Justiça contra vereadora Estela em Bauru

Em nota divulgada à imprensa, a vereadora criticou o fato de o ajuizamento ter partido da igreja. Segundo ela, a ação não partiu dos familiares "porque não podem creditar o vínculo pessoal dos mesmos com o CNPJ da igreja familiar, pois a comprovação do recebido no local pode vir antes mesmo do que esperamos".

Segundo ela, trata-se de tática "que vai colocar mais lupa nesse caso, visto que a relação [entre os envolvidos] é mais do que provada".

"A utilização de doações destinadas aos mais vulneráveis e ao patrimônio público, por munícipes, empresários e órgãos públicos, encontraram destino nas obras particulares da família, que tem crescido vertiginosamente na cidade, o que não temos conhecimento de que aconteceu em outros municípios onde tentaram a vida anteriormente", menciona a vereadora.