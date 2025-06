Johnny’s Rock reúne cinco bandas e agita a cena autoral de Bauru

Nos palcos, além do repertório próprio, a Pink Rose entrega shows catárticos com covers de bandas que definiram uma geração: Ramones, Queens of the Stone Age, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Nirvana e Pearl Jam. A Pink Rose é a voz de quem sobreviveu ao fim de uma era — com distorção, poesia crua e autenticidade.

Terra Mórbida é um powertrio de sludge/doom metal de Bauru/SP. Sendo influenciado por Crowbar e High On Fire, sua música combina os riffs cortantes do sludge com as passagens lentas do doom metal. As letras tratam de temas do ocultismo, da decadência do homo sapiens e da sociedade humana. Formado em 2024 por membros da IN?ERI e Tempusvernum, a banda conta com Jean Botari (guitarra e voz), Herbert Neto (baixo) e Livia Messi (bateria).

A banda Hellmaster encerra o festival com clássicos do metal. Fundada em 2022 por Leandro Henrique (vocal) e Luis Roberto Papin (bateria), a banda atualmente conta também com João Pedro (guitarra) e Marcos Tomas (baixo). No repertório, destacam-se clássicos de Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden e Metallica.