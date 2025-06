Tributos 'Acústico MTV' e 'Só pra Contrariar' agitam o Alameda

Esse fim de semana será de muito som no Alameda Rodoserv Center. Nesta sexta (6), a tradicional banda bauruense "Nomad" se apresenta com o show "Acústico MTV", uma grande oportunidade para reviver os famosos acústicos da emissora. Serão apresentadas canções de bandas nacionais e internacionais como Titãs, Kiss, Engenheiros do Hawaii, Nirvana, Pearl Jam, Capital Inicial, Cassia Eller e muitas outras.

E no sábado (8), o Alameda é puro pagode com o tributo da banda "Só pra Contrariar", uma das mais icônicas do cenário do samba no Brasil. E quem será a responsável por essa apresentação é a talentosa cantora bauruense Jô Moura. Uma noite com grandes sucessos como "Essa tal Liberdade", "Depois do Prazer", "Que se Chama Amor", "Você de Volta", "Domingo", "A Barata", "Mineirinho", entre muitas outras.

