Governo admite erros e enviará novo organograma à Câmara

O governo Suéllen Rosim (PSD) admitiu ter constatado "a existência de inconsistências e erros materiais" na legislação que instituiu o novo organograma e disse ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que os problemas "serão sanados em nova minuta de projeto de lei que já se encontra em elaboração".

A manifestação da administração, assinada pelo prefeito em exercício Orlando Costa Dias (PP), foi endereçada nesta quinta-feira (5) à Procuradoria-Geral de Justiça, órgão máximo do MP-SP, no âmbito de um procedimento que apura potencial inconstitucionalidade na lei do novo organograma.

A investigação na PGJ foi aberta a partir de representação da vereadora Estela Almagro (PT), que chegou a classificar o organograma aprovado no mês passado como projeto "Frankenstein". A petista diz que há flagrantes ilegalidades na lei e pede o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a norma.