Efeitos das emendas impositivas no orçamento dos municípios

A impositividade das emendas parlamentares em âmbito municipal reflete no notório comprometimento do orçamento público com despesas de caráter obrigatório e reforça a premissa de que o pouco disponível para gastos discricionários deve ter sua execução muito bem planejada, pautada por critérios técnicos, e não por interesses meramente eleitoreiros.

Ou seja, a tomada de decisão sobre o uso do escasso recurso disponível para o Poder Executivo municipal aplicar em políticas públicas prioritárias passou a ser compartilhada diretamente com o Poder Legislativo, agora também protagonista na execução do orçamento.

Nessa perspectiva, a decisão do Ministro do STF, Flávio Dino, na ADI 7697 MC/DF, traz importantes pontos a serem observados pelos municípios que implementaram as emendas impositivas em seu ordenamento jurídico, pois, o conceito de "Orçamento Impositivo" não deve ser confundido com "Orçamento Arbitrário".