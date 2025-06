Jovem foge da PM, bate em viatura e sofre lesões graves em Bauru

Na tarde desta quinta-feira (5), um jovem de 23 anos em uma moto desobedeceu ordem de parada da Polícia Militar (PM) na região central, fugiu por vários quilômetros e, já nas proximidades do Parque das Nações, bateu de frente com uma viatura. Ele foi socorrido com ferimentos graves nas pernas e, até a publicação desta reportagem, seguia internado no Pronto-Socorro Central (PSC). Na mochila dele, PMs localizaram sete porções de uma substância semelhante a maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a ordem inicial de parada ao motociclista, que conduzia uma Honda NX Falcon, foi dada por policiais em motocicletas, por volta das 15h45, na altura do cruzamento da avenida Nações Unidas com a Rodrigues Alves.

Porém, segundo a polícia, o jovem não obedeceu e fugiu em alta velocidade, cruzando a avenida Duque de Caxias, passando pela rotatória da Praça Portugal e seguindo pela rua Rio Branco em direção ao Parque das Nações, sendo acompanhado por várias equipes.