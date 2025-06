Criador recebe multa de R$ 99 mil por manter 196 aves irregulares

Dois Córregos - Durante fiscalização conjunta da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Civil, nesta quinta-feira (5), um criador de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) foi multado em R$ 99 mil por manter 196 aves nativas em situação irregular em uma residência. Parte delas foi solta e outra parte seguiu para um centro de triagem na Capital para identificação e perícia.

A fiscalização integra a operação "Semana do Meio Ambiente". Durante vistoria no endereço do criador, de acordo com a Polícia Ambiental, as equipes identificaram diversas irregularidades na manutenção das aves. Das 201 mantidas no local, de acordo com a corporação, apenas cinco estavam regulares.

Os policiais constataram 126 aves sem anilhas, que foram apreendidas e, após avaliação veterinária, liberadas para serem soltas na natureza. Também foram encontradas 70 aves anilhadas que apresentavam indícios de adulteração ou estavam registradas em nome de terceiros, o que seria irregular.