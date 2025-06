Botucatu: preso suspeito de matar ex-mulher na frente das filhas

O suspeito ainda tentou fugir, mas acabou detido. "Sua captura demandou intenso trabalho de inteligência policial e cruzamento de informações, culminando com sua localização em local ermo de Anhembi. R.Q.S., que ostenta antecedentes por tráfico de drogas, roubo e furto, foi custodiado e está à disposição do Poder Judiciário", informou a Polícia Civil, por meio de nota.

R.Q.S., 37 anos, estava com a prisão temporária decretada por trinta dias a pedido da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu. Após investigações apontarem que ele estaria escondido no Jardim Nova Anhembi, em Anhembi, os agentes montaram campana na região e conseguiram prendê-lo por volta das 20h30, quando ele caminhava por uma rua do bairro.

Botucatu - O homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas na frente das filhas, no último dia 19, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), foi preso na noite desta quarta-feira (4), em Anhembi, durante operação coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e executada por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) e da Delegacia de Anhembi.

Conforme divulgado pelo JC, ele é suspeito de assassinar com várias facadas sua ex-mulher, de 34 anos, na madrugada do último dia 19, na residência da vítima, na rua Raul Raimo, no Jardim Brasil, em Botucatu. Quando ela foi esfaqueada, suas duas filhas, de 6 e 12 anos, estavam no imóvel. A mais velha procurou ajuda ao encontrar a mãe ferida, por volta das 4h. A vítima morreu no local, após dizer o nome do agressor.