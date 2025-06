Peça de Odilon Wagner terá sessão extra no sábado em Bauru

Com as duas sessões de sábado (7) e domingo (8) praticamente esgotadas, o espetáculo “A Última Sessão de Freud” abrirá uma apresentação extra em Bauru. A montagem, que será encenada no Teatro Municipal Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves”, agora contará com mais uma sessão no sábado, às 17h. Os ingressos já estão à venda.

A peça, estrelada por Odilon Wagner e Marcelo Airoldi, é dirigida por Elias Andreato e já foi vista por mais de 80 mil pessoas em todo o País. Em Bauru, a produção local é assinada pela Ferreira Eventos Culturais.

O espetáculo narra um encontro entre Sigmund Freud e o C.S. Lewis. Os dois intelectuais influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século 20. No gabinete de Freud, o pai da psicanálise e o escritor, poeta e crítico literário conversam sobre a existência de Deus. Mas o embate verbal se expande também para assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo e as relações. O tom da peça é de humor, sagacidade e resgate da escuta como ponto de partida para uma boa conversa.