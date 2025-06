Tático Ostensivo Rodoviário prende homem com arma de fogo; VÍDEO

Durante a Operação Impacto, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram uma caminhonete GM/S10 e durante a vistoria localizaram um revólver Taurus no porta-luvas, calibre 38, com a numeração suprimida e com seis munições intactas. No console central do veículo foram encontradas mais quatro munições do mesmo calibre, também intactas.

A ocorrência foi registrada na praça de pedágio da rodovia Bauru-Marília (SP 294), no quilômetro 370 mais 500 metros, no município de Avaí.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde homem, que possui antecedentes criminais, permaneceu preso.