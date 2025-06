Mulher é agredida pelo namorado, que rasgou sua saia com faca

Uma mulher de 42 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, na madrugada desta quinta-feira (5), para denunciar o agora ex-namorado, de 23 anos, por violência doméstica e lesão corporal. Os crimes ocorreram na casa onde o casal vivia junto há cerca de seis meses. Segundo relato da vítima, o agressor só passou a apresentar comportamento violento após o início da convivência sob o mesmo teto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), recentemente, o homem viu a mulher trajando uma saia para ir à academia e, com uma faca, rasgou a peça de roupa vestida. Já na noite desta quarta-feira (4), ao chegar de uma festa, a vítima relatou que foi agredida novamente: ele a segurou pelos braços, afirmou que iria quebrá-los e pressionou seu pescoço com uma das mãos, deixando marcas visíveis. Em seguida, a derrubou no chão.

Durante as agressões, ela gritou por socorro, e seus filhos acionaram a Polícia Militar por telefone. Antes da chegada da equipe, o agressor fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.