Baleado em Bauru é atingido na cabeça, morre e é identificado

O homem que foi baleado na noite desta quarta-feira (4), por volta de 22h30, no Núcleo Geisel, em Bauru, conforme o JC/JCNET noticiou, não resistiu aos ferimentos na cabeça e no tórax e morreu no local. O homicídio foi registrado na quadra 2 da rua das Jaqueiras, ao lado do Sambódromo, e é apurado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), Bruno Moraes Neques, 30 anos, foi alvo de oito disparos, quando transitava a pé pela via. Ainda de acordo com o documento, os responsáveis pelo crime passaram pelo endereço com veículo, de onde partiram os tiros. A Polícia Científica compareceu ao local para realizar a perícia. Os pertences da vítima, entre eles o celular, foram apreendidos para contribuir com as investigações.