Sesi Bauru confirma permanência de central Johan para temporada

O Sesi Bauru confirmou a renovação do central Johan Marengoni para a temporada 2025/26. O atleta, que teve passagem pelas categorias de base do Sesi Bauru no início da carreira, permanece com a equipe para sua segunda temporada consecutiva.

Na última temporada, Johan chegou ao time do Sesi Bauru durante a campanha na liga nacional, ao fim de 2024, saindo da equipe do Neurologia Ativa. Na equipe de Bauru, o central foi acionado vindo do banco, principalmente para suas passagens pelo saque dificultando a recepção adversária. Sua partida mais ativa foi no encerramento do returno da Superliga contra o Vôlei Renata, quando marcou cinco pontos.

Mesmo chegando durante a temporada, Johan participou das campanhas do Sesi Bauru no Sul-Americano, Copa Brasil e na reta final da Superliga 2024/25. Com essa experiência, o atleta do time de Bauru acredita que é possível levar aprendizados da última temporada: