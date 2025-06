Colégio Embraer oferece 80 vagas para Botucatu

Estão abertas as inscrições para as turmas 2026 dos Colégios Embraer, mantidos pelo Instituto Embraer. São 240 vagas para o Ensino Médio, destinadas a residentes das regiões de São José dos Campos e Botucatu.

No Colégio Casimiro Montenegro Filho, que fica em Botucatu, são 64 vagas sociais - direcionadas a jovens vindos da rede pública de ensino que tenham renda familiar limitada a um salário-mínimo por pessoa - e 16 vagas particulares voltadas para residentes de São Manuel, Areiópolis, Pardinho, Itatinga, Anhembi, Bofete, Pratânia e Botucatu.

Interessados podem acessar o site institutoembraer.org.br. As inscrições vão até 30 de junho e têm valor de R$ 65. Podem se inscrever estudantes nascidos após 31 de março de 2009 que estejam frequentando, em 2025, o 9º ano do Ensino Fundamental. O processo seletivo inclui prova de múltipla escolha e redação, cujo tema estará relacionado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).