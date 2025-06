Ministério da Saúde credencia HCFMB para transplantes de pulmão

Botucatu - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp (HCFMB) conquistou o credenciamento do Ministério da Saúde para realizar transplantes de pulmão. A habilitação, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (4), consolida o hospital como o único serviço de transplante pulmonar no Brasil fora de uma capital, fortalecendo a descentralização da alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliando o acesso da população do interior paulista a uma assistência especializada.

Segundo Erica Nishida Hasimoto, responsável pelo Serviço de Cirurgia Torácica do HCFMB, o projeto começou a ser construído em 2011, com a contratação do cirurgião torácico Luis Gustavo Abdalla, atual responsável técnico do programa.

"Em 2021, o projeto foi retomado, a capacitação dos profissionais foi concluída e a infraestrutura para a realização do procedimento foi organizada. Foi uma longa caminhada para que hoje pudéssemos comemorar essa conquista", destaca.