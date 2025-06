PM apura roubo não registrado e Civil vê invasão de competência

A concessão de um mandado de busca e apreensão à Polícia Militar (PM) pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 3.ª Região Administrativa Judiciária (3.ª RAJ), com anuência do Ministério Público (MP), que resultou na detenção de suspeito de roubo em Bauru, crime que não havia sido comunicado à Polícia Civil, gerou um conflito institucional entre as corporações e está rendendo discussões sobre invasão de competências.

O fato que desencadeou o problema ocorreu no último dia 20, quando a PM apresentou no plantão policial de Bauru jovem de 20 anos que teria postado fotos com uma arma em redes sociais e, segundo "investigações" da corporação, seria suspeito de dois roubos, um em Bauru, no dia 8 de maio, e outro em Piratininga, no dia 10 de maio.

Para justificar a detenção, segundo boletim de ocorrência (BO), a PM alegou que cumpriu mandado de busca e apreensão solicitado pelo comando do 4.º Batalhão de Caçadores diretamente ao Juízo de Garantias, com base em relatório de "análise criminal". Durante busca na residência do suspeito, nenhuma arma de fogo foi encontrada.