OAB lança 'OAB por Todos' hoje contra discriminações

A subseção da OAB em Bauru lança nesta quinta-feira (5), o programa "OAB por Todos", iniciativa inédita que reúne a advocacia, o Ministério Público e o Poder Judiciário no enfrentamento à discriminação em suas diversas formas — racismo, capacitismo, etarismo, misoginia, homofobia e transfobia.

O lançamento ocorre às 11h, durante a abertura da "1ª Conferência Bauruense de Direito e Compliance Discriminatório", que segue até este dia 6 de junho na subsede da OAB, na avenida Nações Unidas. Inspirado no programa "OAB por Elas", o novo projeto visa prestar assistência jurídica gratuita a pessoas em situação de vulnerabilidade que tenham sido vítimas de práticas discriminatórias.

A programação vai até amanhã e inclui oficinas voltadas a empresas, com foco na prevenção e combate à discriminação no ambiente corporativo e no atendimento ao público. O encerramento contará com uma mesa redonda com representantes de grandes empresas da região, que discutirão boas práticas em diversidade e inclusão.