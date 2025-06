Plano Diretor de Bauru terá consulta pública online

O formulário será disponibilizado no site da prefeitura, em https://forms.gle/BUVkRCZ1odoj8CzH7 , para facilitar o acesso da população, que terá a oportunidade de avaliar, concordar ou não, e também deixar sugestões sobre questões que devem nortear o crescimento de Bauru nos próximos dez anos, envolvendo: macrozonas, zonas, mobilidade, habitação, saneamento, meio ambiente e instrumentos para planejar e gerir o desenvolvimento urbano. A consulta não dura mais que alguns minutos e a identificação é opcional.

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Aprovação de Projetos, convida a população para participar, a partir desta quinta-feira (5), de uma consulta pública online sobre a construção do novo Plano Diretor.

A revisão do Plano Diretor de Bauru começou no final de 2024, por iniciativa da Prefeitura de Bauru, com apoio técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), e já avançou para a penúltima etapa. Os resultados da consulta pública online serão divulgados oportunamente.