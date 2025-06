Sinserm aciona Justiça por pagamento do piso da enfermagem

A própria Procuradoria Legislativa se manifestou pela inconstitucionalidade do pagamento do abono a fim de se cumprir o piso ao analisar o projeto encaminhado pela prefeitura no início deste ano. O entendimento é de que não o piso não pode ser cumprido como mera assistência financeira complementar".

"O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento pelo qual o termo 'piso salarial' remete-se ao conteúdo básico da remuneração (leia-se vencimento-básico ou salário-base). Como restou ementado no referido julgado, 'é constitucional norma que fixa o piso salarial com base no vencimento, e não na remuneração global'", sustenta o sindicato.

Quando da criação do piso, à União coube repassar valores aos municípios para garantir o cumprimento do piso. No ano passado, o envio de verbas a Bauru chegou a ser suspenso ante a ausência de regulamentação local sobre os vencimentos.