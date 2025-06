O primeiro centenário da nossa Paróquia...

Independentemente de placas ou denominações religiosas, somos cristãos e o que importa é buscarmos por Ele, o Cristo Vivo. Tenho pra mim, e isso é apenas uma opinião individual, que a Igreja Católica de São Sebastião é um dos mais belos "Cartões Postais" de Avaí (pluralizei para não criar zonas de conflitos e para que cada um dos avaienses ou visitantes pensem consigo sobre os "cartões postais" de sua preferência .

No dia 31 de maio de 2025 comemoramos o Primeiro Centenário de nossa paróquia. Enquanto avaiense, sinto-me em condições de externar aqui a minha gratidão e agradecer pela vida de todos (no presente e no passado) que contribuíram de alguma forma e aqueles que em busca do futuro continuarão contribuindo com a Paróquia São Sebastião - Avaí/SP.

Orações e agradecimentos ao amigos saudosos e às famílias importantes (independente de condições ou status sociais), aos bispos, padres, freiras, missionários e missionárias, acólhitos, coroinhas, catequistas, "sineiros", ministros, aos músicos que fizeram e fazem parte do Ministério de Louvor ao longo do tempo, às pessoas que zelaram pela manutenção, limpeza e pelos mais diversos trabalhos desenvolvidos nestes 100 anos e que deram, por mínima que fosse, a sua colaboração para com o nosso Templo Sagrado.