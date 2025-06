Contra ou a favor?

Na maioria das vezes, nos economizamos em nossas lutas, causas e bons debates. Preferimos a cômoda posição de ataque, ao invés de fortalecermos as táticas de defesa. Não apenas nos jogos de xadrez (não sei jogar) e no mundo jurídico, mas sabemos da necessidade de adotarmos estratégias para alcançarmos o objetivo almejado. Num mundo tão alfinetado por disputas, conflitos, embates gigantescos, algo em nós deve renascer para mostrar ideias, pensamentos, sentimentos e admitirmos que devemos nos humanizar, pois o planeta está profundamente doente em todos os níveis, e ele representa "só a nossa casa".

Se não nos importarmos com as prioridades em nossas vidas, nos preocuparmos com quem ou com o quê? Se temos uma diminuta consciência que somos todos responsáveis por ações, omissões, palavras e silêncios, porque não nos aprimorarmos, não reconhecermos nossa essência de seres em trânsito, de pessoas que vivem juntas e precisam aprender a conviver de um modo equilibrado.

Posicionar-se, é fator relevante nos dias atuais. Não podemos mais assistir passivamente à destruição das relações humanas com discussões provocativas sem nenhum proveito. A comunicação, a informação verídica, a troca de ideias são os veículos de confirmação de quem somos, no que acreditamos e por quais causas lutamos. Somos seres completos em potencialidades. Temos condições, energia vital, inteligência, intelecto, sensibilidade, conhecimentos prontos para transformar a vida em algo de real valor e não apenas em moeda de troca financeira. Honrar nossa existência e de todos os que nos precederam, nos coloca obrigatoriamente numa postura de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Precisamos urgentemente conhecermo-nos e nos posicionarmos perante às situações urgentes e relevantes apresentadas bem diante de nós. Que a coragem do guerreiro acorde diariamente conosco, nos mobilizando a encontrar as batalhas dignas de serem travadas. Que deixemos de lado as superficialidades e foquemo-nos no que nos traz paz de espírito, em tudo aquilo que fala alto em nosso coração. Que possamos nos tornar os artífices de nossos sonhos mais puros, e protagonizarmos nossas histórias, com o sentimento de dever cumprido.