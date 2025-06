Economia brasileira desacelera

Para quem observa somente o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre deste ano, cujo resultado foi um crescimento de 1,4% sobre o trimestre anterior, pode, precipitadamente, concluir que o país está no caminho certo e que a geração de riqueza neste ano será vigorosa. Muita calma nesta hora. Na análise dos setores da economia, o setor primário, a agropecuária, avançou 12,2% muito em função de excelente safra do período, o que é previsível para o período, mas não se repetirá nos demais trimestres do ano. Também vale destacar que isoladamente o setor primário não representa mais que 7% do PIB.

O setor secundário da economia, representado pela indústria, encolheu 0,1% no primeiro trimestre, e todos sanemos da capilaridade deste setor com os demais setores da economia. Se encolhe a indústria em algum momento afetará os demais setores.

Já o setor que representa quase 70% do PIB brasileiro, o terciário (comércio e serviços), avançou pouco, com alta de 0,3%. É certo que o nível de investimentos pode ser considerado bom no período, com avanço de 3,1%, mas parte deste bom desempenho veio da aquisição de uma plataforma de petróleo, o que também não se repetirá no curto prazo.