Entrelinhas

Nova ação

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) ajuizou mais uma ação pedindo indenização por danos morais na esteira das denúncias feitas pela ex-aliada Damaris Pavan. Desta vez, em processo ajuizado nesta quarta-feira (4), pede que a rede Meta, mantenedora do Facebook, WhatsApp e Instagram, forneça dados sobre o proprietário de um perfil no Instagram por publicações feitas a respeito do caso. Mais do que isso, requer ainda a condenação do dono da página, depois de identificado, ao pagamento de indenização não inferior a R$ 10 mil.

