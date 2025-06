Polícia Civil e GCM prendem quatro com drogas após monitoramento

Lençóis Paulista - Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), na noite desta quarta-feira (4), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após monitoramento e filmagens indicarem que eles estariam envolvidos com o comércio de drogas no bairro Cecap.

Durante a operação, comandada pelo delegado Luiz Claudio Massa, as equipes apreenderam 85 pinos com cocaína escondidos em uma vegetação onde os suspeitos mantinham as porções guardadas para entregar aos compradores. Os quatro foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficaram à disposição da Justiça.