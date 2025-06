Mulher é agredida pelo marido após reclamar de corte na energia

Pederneiras - Uma mulher foi agredida com socos pelo companheiro, na tarde desta quarta-feira (4), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), após discussão motivada pelo corte da energia elétrica da residência da família. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, onde foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), quando a PM chegou ao imóvel, a mulher, que apresentava lesões visíveis na região da orelha esquerda, relatou que havia sido agredida pelo marido. Ele negou o crime. Um dos filhos do casal estava no local no momento das agressões.

Após passar por atendimento no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa local, a vítima foi conduzida à DDM de Bauru, juntamente com o suspeito. Ela revelou que as agressões seriam frequentes e que, por não suportar mais os atos de violência, nesta quarta, decidiu acionar a PM.