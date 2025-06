Octávio Pinheiro Brisolla será interditada neste final de semana

A Emdurb, por meio do Grupo de Operações de Trânsito, realizará intervenções viárias nos quarteirões 19 ao 24 da Alameda Dr Octávio Pinheiro Brisolla, para realização do 10º Arraiá Aéreo, que acontecerá no Aeródromo Municipal “João Ribeiro de Barros”. As intervenções ocorrerão nos próximos sábado e domingo, dias 7 e 8. As intervenções terão início no sábado (7), a partir das 8h permanecendo até as 22h do domingo (8).

Os quarteirões 19 ao 24 da Alameda Dr Octávio Pinheiro Brisolla, lado par (sentido Centro - Bairro) serão interditados totalmente, enquanto que o sentido contrário, lado ímpar (Bairro - Centro) também nos quarteirões 19 ao 24, terão inversão no sentido de circulação e proibição de estacionamento. Para tanto, a partir do quarteirão 24, lado ímpar, da alameda Dr Octávio Pinheiro Brisolla, o desvio será pelas ruas Ruy Mendes de Rosis e Henrique Savi. O quarteirão 01, lado ímpar, da rua Alberto Segalla ficará interditado, com acesso apenas aos moradores do quarteirão. O quarteirão 01 da rua Dr Sérvio Túlio Carrijo Coube ficará interditado, com acesso apenas aos moradores do quarteirão.

As pessoas com deficiência terão estacionamento reservado em frente ao acesso principal (atrás da banca de revista). Será necessário o uso da credencial de vaga especial de pessoa com deficiência. O acesso de terra que liga a Rua Chaim Mauad à Avenida Odilon Braga (na cabeceira do Aeródromo) terá apenas um sentido de circulação (da Rua Chaim Mauad para Avenida Odilon Braga), para dar fluidez ao trânsito.