Adolescente é flagrado quando recebia notas falsas em Botucatu

Botucatu - Operação desenvolvida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, em conjunto com o Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) da cidade, resultou na apreensão em flagrante, nesta quarta-feira (4), de um adolescente surpreendido quando recebia uma correspondência contendo diversas cédulas falsas de R$ 50,00 e R$ 100,00.

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações se originaram a partir da troca de informações entre os policiais civis e agentes da Polícia Federal (PF) e prosseguem visando à identificação do responsável pela falsificação. O adolescente foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.