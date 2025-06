Pirajuí: foragido de alta periculosidade é preso em ação conjunta

Pirajuí - Um homem considerado foragido da Justiça desde 2023 foi capturado nesta quarta-feira (4), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), durante operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar (PM). O suspeito, que responde por crimes graves, como tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, estava escondido na casa da mãe.

Segundo a Polícia Civil, a captura foi possível após denúncia anônima indicar o paradeiro do foragido. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, com validade de 30 dias, relacionado a crimes como ameaça, tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo.

"Diante da gravidade da situação e do histórico violento do foragido, que no passado chegou a disparar contra uma viatura da PM, os policiais civis solicitaram apoio da Polícia Militar para garantir a segurança de todos os envolvidos na abordagem", informa a Polícia Civil em nota.