Preso suspeito de abastecer biqueiras no Jd. Petrópolis, em Bauru

Investigadores da Dise de campana na região apuraram que quando as pessoas chegam no endereço, chamam no portão e são atendidas por um homem, que autoriza a entrada. Pouco tempo depois, essas mesmas pessoas saem carregando uma bolsa ou uma sacola.

Na manhã desta quarta-feira (4), policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam em flagrante jovem de 24 anos suspeito de abastecer pontos de venda de drogas no Jardim Petrópolis, em Bauru, e apreenderam grande quantidade de entorpecentes em sua residência, no mesmo bairro.

"Com as observações, foi possível perceber que as pessoas que eram vistas entrando na residência eram as mesmas que eram vistas vendendo entorpecentes nos pontos de vendas", conta o delegado Marcelo Bertoli Gimenes, que solicitou à Justiça autorização para buscas no imóvel do suspeito.

O mandado foi cumprido na manhã desta quarta-feira e, em um dos quartos, foram encontrados centenas de pinos com cocaína, porções de haxixe dry e porções brutas de maconha, além de balança de precisão, dinheiro e um aparelho celular.

No quintal da frente, os policiais localizaram um pé de maconha com pouco mais de 1 metro de altura, já iniciando as inflorescências de “buchas”. O jovem foi conduzido à sede da Deic e autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça na Cadeia de Avaí.