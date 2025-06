Ivan Lins apresenta show gratuito no Sesi de Jaú

Um dos maiores nomes da música popular brasileira (MPB), Ivan Lins marcará presença, pela primeira vez, no Serviço Social da Indústria (Sesi) de Jaú (57 quilômetros de Bauru). Com show gratuito no sábado (7), o cantor também anunciará o ganhador da competição "Showcase - Sons, Vozes e Versos 2025", que já está em sua etapa final.

O evento é promovido pelo Sesi de Jaú em parceria com o Instituto Usina de Sonhos com o objetivo de valorizar composições autorais e descobrir novos talentos. "Na data, haverá apresentação dos 10 artistas finalistas, palestras e o show especial de Ivan Lins. Talentoso pianista, o cantor é conhecido pelas composições sofisticadas que mesclam jazz, bossa nova e música erudita.

Uma de suas músicas mais famosas é "Madalena", escrita na década de 1970 por ele, em parceria com Ronaldo Monteiro de Souza, e eternizada na voz de Elis Regina.