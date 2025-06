Câmara de Reginópolis arquiva pedido de CP contra presidente

A Câmara de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) arquivou por unanimidade, na sessão realizada na noite desta segunda-feira (2), um pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o presidente da Casa, Leonardo Barbosa (Podemos).

Os autores do requerimento alegavam que o parlamentar, que também é servidor público municipal, vem recebendo pagamentos em duplicidade, no Legislativo e Executivo, no total de R$ 8,4 mil, o que, segundo eles, seria irregular.

No documento, eles argumentavam que, além do salário como operador de máquinas na prefeitura, Barbosa recebe, desde janeiro deste ano, subsídio pelo cargo de presidente, o que seria vedado pelo artigo 23 da Lei Orgânica Municipal.