Governo de SP expande 'Meu Pet' com três novos consultórios

O Governo de São Paulo está fortalecendo a política de bem-estar animal na região com a instalação de três novos consultórios do programa Meu Pet nos municípios de Brotas, Agudos e Igaraçu do Tietê, com cuidados veterinários gratuitos para cães e gatos. Na primeira cidade, a entrega ocorreu no último dia 26. Nas outras duas, ainda não há uma previsão.

Cada Pet Contêiner possui 60 metros quadrados e estrutura completa para consultas, tratamentos clínico-ambulatoriais e procedimentos de baixa complexidade, com capacidade para atender até 10 animais por dia. Após a entrega, a gestão e manutenção das unidades ficam sob responsabilidade das prefeituras.

"A ampliação da rede Meu Pet é uma política pública efetiva que melhora a qualidade de vida das famílias e dos animais de estimação, com atenção especial às regiões que mais precisam desse suporte", ressalta, por meio de nota, a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.