Consórcio de PPP é ligado a empresa com problemas onde atua

O JC não localizou nenhum meio para entrar em contato com o Conecta Campinas. O site do consórcio na internet não apresenta e-mail ou telefone; há apenas um número do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), destinado a demandas domésticas dos campineiros.

Ao portal G1 de Campinas, o Conecta afirmou quando da multa que "segue atendendo os inúmeros pedidos de manutenção solicitados pela população e prefeitura". Quanto à modernização do parque de iluminação, admitiu o atraso. "Porém, a Conecta informa que o projeto de modernização será executado, assim como tem ocorrido em outros municípios".

Em Ribeirão Preto a situação caminha de maneira semelhante. O Conecta Ribeirão Preto chegou a ser alvo da Câmara, que instaurou uma Comissão Especial de Acompanhamento (CEA) para averiguar o cumprimento contratual.