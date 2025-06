O PSG finalmente é campeão europeu

O PSG conseguiu , finalmente, conquistar a Champions League ao vencer no último sábado a Internazionale, após anos de tentativas frustradas. Desde 2011, ano em que o PSG passou a ser controlado por um fundo de investimentos ligado ao governo do Catar, o time passou a contratar jogadores mundialmente famosos, como Ibrainmovich, Pogba, Di Maria, Thiago Silva, com o objetivo de fazer frente aos grandes times europeus e vencer a Champions League.

Nesta jornada o PSG foi acumulando insucessos. Um episódio especifico entrou para a história do futebol europeu. Na Champions de 2017, na fase de "mata- mata" contra o Barcelona, o PSG após vencer o jogo em Paris por 4 a 0 , foi derrotado no jogo em Barcelona por 6 a 1, e foi eliminado pelo saldo de gols do confronto direto.

No fim daquela temporada o PSG pagou 220 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona. Naquele momento o PSG investiu também na contratacao do jovem atacante Mbappe, a maior revelação do futebol francês. Com Neymar e Mbappe o PSG chegou à final da Champions na temporada 2019/ 2020 e foi derrotado pelo Bayern de Munich, um dos gigantes do futebol europeu.