Entrelinhas

Republicado dias atrás, o novo edital de concessão do restaurante do Zoológico de Bauru já é alvo de questionamentos. Uma empresa protocolou na segunda-feira (2) representação no Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) buscando impugnar o certame. Até a conclusão desta edição a Corte não havia deliberado sobre o pedido.

Funprev

Vereadores compareceram nesta terça-feira (3) ao Ministério Público de Bauru para tratar sobre a Funprev com o promotor Fernando Masseli Helene, que preside inquérito aberto para apurar o rombo na fundação de previdência. Representantes do Sinserm, incluindo o advogado José Francisco Martins, também discutiram o tema. Além do presidente Markinho Souza (MDB), compareceram à reunião os vereadores André Madonado (PP), Cabo Helinho (PL), Estela Almagro (PT), Júnior Rodrigues (PSD), Pastor Bira (Podemos) e Sandro Bussola (MDB).