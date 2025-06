Homem é suspeito de gravar mulher enquanto a espancava em Bauru

Uma mulher procurou nesta terça-feira (3) a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para denunciar que seu companheiro havia lhe agredido no dia anterior, em Bauru, e gravado o momento do espancamento para ver as suas reações. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o relato da vítima no boletim de ocorrência (BO), as agressões começaram quando ela questionou o marido se ele não iria trabalhar, alegando que não conseguia sustentar a casa sozinha. A mulher contou que foi jogada por ele no chão, enforcada e recebeu socos e chutes por todo o corpo.

O espancamento ocorreu na frente da filha da vítima, de oito anos. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas, após a saída da equipe depois de uma orientação, de acordo com ela, as agressões continuaram, com o suspeito debochando da situação e filmando as suas reações cada vez que lhe agredia.