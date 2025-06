Jaú: homem invade posto de saúde e ameaça atear fogo na ex-mulher

De acordo com a página Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú, o fato ocorreu no prédio do NGA-25 (antigo SUS), na rua Sebastião Toledo Barros. A PM informou, em nota, que o suspeito entrou no local com galão de combustível e um isqueiro, bastante alterado, e ameaçou atear fogo em si próprio e na ex-mulher.

Jaú - Na tarde desta terça-feira (3), um homem invadiu uma unidade de saúde localizada na região central de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e ameaçou atear fogo na ex-mulher, que estava no local acompanhando o filho. A Polícia Militar (PM) agiu rápido e conseguiu impedir o crime. O homem foi preso em flagrante.

Porém, sua ex-mulher e testemunhas contaram que o suspeito vinha ameaçando constantemente a vítima por não concordar com o término do relacionamento. Ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e levado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Para a PM, a resposta imediata foi essencial para evitar o desfecho trágico. "O caso evidencia a importância do trabalho da Polícia Militar no enfrentamento à violência doméstica e na proteção da população. A pronta resposta das equipes envolvidas reforça o compromisso da corporação com a segurança", ressalta a nota.