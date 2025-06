Pai é preso por agredir a filha em briga por amaciante de roupa

Um desentendimento familiar evoluiu para agressões, que resultaram na prisão em flagrante de um homem de 45 anos pelo crime de violência doméstica cometido contra a própria filha, de 23, na noite desta segunda-feira (2), no Jardim Príncipe, em Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi apresentada no plantão 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru.

Segundo informações dos policiais militares e guardas civis municipais de Lençóis, que atenderam a vítima, ela chegou a desmaiar depois de ser atingida por socos na região da cabeça em decorrência de um conflito que teve início por conta da divisão de bens e se intensificou após o uso de um frasco de amaciante doméstico pelo genitor.

A jovem recebeu os agentes de segurança visivelmente abalada, na calçada de um mercado localizado em frente à casa onde vivia com os pais, em processo de separação. No local, ela relatou que chamou a atenção do pai quando ele usou o produto para roupas e completou a medida com água.