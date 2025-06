Bauru: PM resgata mulher pela janela de cárcere privado e tortura

Uma mulher de 28 anos foi resgatada por policiais militares pela janela de um imóvel, em Bauru, onde era mantida em cárcere privado e sofria agressões contínuas e tortura por parte do companheiro, conforme relatou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Presa desde domingo na casa situada no Jardim Cruzeiro do Sul, a vítima foi retirada do local na manhã desta segunda-feira (2), após a PM receber uma denúncia de agressão.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ao chegar ao endereço indicado, a equipe ouviu os pedidos de socorro da mulher, que gritava e conseguiu, por meio de uma janela, colocar a cabeça para fora da residência. Nesse momento, os policiais constataram que ela apresentava ferimentos no rosto. De acordo com o documento, o acesso pela porta havia sido bloqueado pelo agressor com um sofá.

Diante da emergência, os policiais arrombaram o portão, entraram no quintal e auxiliaram a mulher a escapar pela janela, conforme aponta o BO. Em seguida, o companheiro dela, de 30 anos, também saiu pelo mesmo local. No momento em que era algemado, ele esticou o braço, fazendo menção de que pegaria a arma no coldre de um dos policiais, segundo o documento, que relata o uso de força física para contê-lo. A equipe, então, solicitou reforço para conduzi-lo ao Plantão Policial.