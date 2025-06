Show 'Raul Acústico Seixas' de Lucca Munhoz estreia no Sesc

O show "Raul Acústico Seixas" do cantor e instrumentista Lucca Munhoz estreia no Sesc de Bauru nesta quarta-feira (4), às 20h. Com arranjos inéditos, a ideia é proporcionar uma experiência de "luau", conforme destaca o assessor de comunicação Paulo Nigro sobre o evento gratuito.

"É diferente de um cover, que só copia a estrutura harmônica original. O "Raul Acústico Seixas" tem arranjos totalmente inéditos e a ideia é ser parecido com um 'luau', onde as pessoas se sentam em volta de uma fogueira na praia, tocam e cantam as músicas do Raul", afirma. A apresentação tem cerca de uma hora e meia de duração.

Paulo acrescenta que o evento é também uma homenagem ao roqueiro Raul Seixas, que faria 80 anos se estivesse vivo em 2025. "A ideia do show acústico surgiu em 2019 e, desde 2023, nós retomamos a divulgação do trabalho. Já nos apresentamos nos Sesc e Sesi de Araraquara, Matão e São Carlos. É a primeira vez no Sesc Bauru", conta.