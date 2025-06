Mostra gratuita exibe quatro filmes de Chantal Akerman neste mês

No mês de junho, a programação cinematográfica do Sesc Bauru presta uma homenagem a diretora belga Chantal Akerman (1950-2015), cuja obra revelou, por meio do silêncio e da repetição, um retrato íntimo e sensível do feminino - mais corpo e tempo do que representação.

As exibições são gratuitas e acontecem às quintas-feiras no auditório da unidade, às 19h30. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, com uma hora de antecedência.

Programação